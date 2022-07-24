7月24日星座運勢 金牛面試小心遲到 巨蟹留意理財

牡羊座

偶爾變動一下，能收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天的性欲較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資 機會，靜觀一天也好；去健身 房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

要做一個守時、講原則的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算 的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

表現活躍，很有異性緣。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

運勢平順，只是要留意理財。

整體運：★★★☆☆

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計畫性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

今日好運相伴。

整體運：★★★★☆

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

強烈的占有欲會讓你的愛情受到損傷。

整體運：★★★★☆

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有欲會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

不可有太大的貪欲。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪欲的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

精力充沛，學習力強。

整體運：★★★★☆

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

摩羯座

小不忍則亂大謀。

整體運：★★★★☆

耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

今日運勢順遂，心平氣和。

整體運：★★★★☆

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計畫，或是對自己的目標進行思考。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

總運走勢較平順。

整體運：★★★☆☆

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





