我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

7月19日星座運勢 牡羊身體有恙 射手心想事成

科技紫微網

牡羊座

身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

整體運：★★★☆☆

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙子座

愛一個人，就要給他愛你的機會。

整體運：★★★★★

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

時間觀念有待加強。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

易心想事成的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

運氣棒棒的一天。

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 健身

上一則

夏威夷婚禮竟遭「6公尺巨浪」沖入打斷 驚人畫面曝光

下一則

危機公關 張小泉發布「斷刀令」5年內斷掉的刀免費換

延伸閱讀

7月16日星座運勢 金牛投資眼光好 摩羯宜運動減壓

7月16日星座運勢 金牛投資眼光好 摩羯宜運動減壓
7月15日星座運勢 射手桃花旺盛 天蠍精力充沛

7月15日星座運勢 射手桃花旺盛 天蠍精力充沛
7月14日星座運勢 雙子投資順利 處女事業運極佳

7月14日星座運勢 雙子投資順利 處女事業運極佳
7月13日星座運勢 巨蟹整體運佳 摩羯注意盲目消費

7月13日星座運勢 巨蟹整體運佳 摩羯注意盲目消費

熱門新聞

Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（Getty Images）

用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知

2022-07-16 22:32
日本網友在打麻將的過程中抓到Apple Watch的「最大漏洞」，讓他相當驚訝。（本報資料照片）

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

2022-07-14 19:39
林鳳英嫁比利時老公，繼承公公的500坪別墅。（圖：萬鴻Tiffany提供）

全裸豔星500坪豪奢別墅曝光 揭富商夫癖好：忍無可忍

2022-07-17 02:41
母象試圖救出受困小象。(路透)

母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

2022-07-14 23:18
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27
印度一名教授，因為學生不來上課，竟一氣之下把兩年多來的薪水全數歸還給校方。（新德里電視台YouTube影片截圖）

印度教授怨開課沒人修 怒退3萬美元薪水給校方

2022-07-12 03:29

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了