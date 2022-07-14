我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

7月14日星座運勢 雙子投資順利 處女事業運極佳

科技紫微網

雙子座投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道。處女座事業運極佳，為官者在工作上頗得下屬信任，計畫不但得以順利開展，且成效較快。

牡羊座

趕快動起來，懶散易錯過良機。

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

事業、愛情皆豐收。

整體運：★★★★☆

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

事業運極佳。

整體運：★★★★☆

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計畫不但得以順利開展，且成效較快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

運勢較弱，各方面都不太順遂。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

心情開朗，看什麼都覺得順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

做好應急措施，才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

整體運：★★★☆☆

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

遇事別著急，辦法總比困難多。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規畫，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 電影

上一則

郭富城出道爆紅廣告女主唱現身：我其實不想文靜

延伸閱讀

7月13日星座運勢 巨蟹整體運佳 摩羯注意盲目消費

7月13日星座運勢 巨蟹整體運佳 摩羯注意盲目消費
7月12日星座運勢 金牛心情飛揚 巨蟹粗心失財

7月12日星座運勢 金牛心情飛揚 巨蟹粗心失財
7月11日星座運勢 獅子有意外驚喜 射手心情起伏大

7月11日星座運勢 獅子有意外驚喜 射手心情起伏大
7月10日星座運勢 水瓶宜建立人脈 雙魚靜心感受生活

7月10日星座運勢 水瓶宜建立人脈 雙魚靜心感受生活

熱門新聞

一對男女在飯店房間外「熱情交纏」，沒想到疑似忘記將房卡拿出來，雙雙被關在門外。 示意圖非當事人。（取材自pexels）

男女房門外裸身「熱情連結」下秒發現沒帶房卡…尷尬了

2022-07-06 21:21
貓咪以為可以飽餐一頓卻惹錯對象。取材自臉書

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

2022-07-09 22:50
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。(路透)

台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚

2022-07-08 02:02
營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage 營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

2022-07-10 00:41
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27
蒂娜與照顧牠的男飼育員感情超好，會主動跟男飼育員親親。取材自YouTube

白鯨愛上飼育員 吃醋狂吐水噴滿身濕：離我男人遠點

2022-07-07 01:30

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3