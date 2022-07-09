7月9日星座運勢 天秤桃花運強 射手財運頗旺
牡羊座
想要什麼就主動表達。
整體運：★★★★☆
穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。
整體運：★★★☆☆
感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
被愛包圍。
整體運：★★★★☆
今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
做事缺少計劃性，收效甚微。
整體運：★★★☆☆
感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
投資有道就大膽行事吧。
整體運：★★★☆☆
得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規畫下一步計畫了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
專業性活動為投資帶來好兆頭。
整體運：★★★★☆
參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
別錯過來自異性的助力。
整體運：★★★☆☆
心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
拓展人脈，尋找商機的日子。
整體運：★★★★★
今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
射手座
比較幸運的一天。
整體運：★★★★☆
今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
摩羯座
對生活充滿自信，春風滿面的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
運勢此消彼長，身心容易失去平衡。
整體運：★★★☆☆
桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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