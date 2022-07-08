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安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

7月8日星座運勢 摩羯把握機運 金牛製造浪漫

科技紫微網

牡羊座

自我調適，保持良好心態。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★☆☆☆☆

處女座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

整體運：★★★☆☆

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

精神振奮，有喜事降臨。

整體運：★★★★☆

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

勿受他人影響。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

需端正工作的態度。

整體運：★☆☆☆☆

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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