7月6日星座運勢 金牛回報可喜 水瓶學會放手
牡羊座
身體欠佳，心情沉悶。
整體運：★☆☆☆☆
今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
大膽地嘗試會得到可喜的回報。
整體運：★★☆☆☆
新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視。財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
連身邊的人都被你的好心情所影響。
整體運：★★★★★
愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
運勢平順，有利拓展人脈。
整體運：★★★☆☆
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
精心裝扮一下！
整體運：★★★★☆
初次見面的人會對你留下深刻印象哦！想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了；有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好；收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
易遇到心思細膩的對象。
整體運：★★★☆☆
單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
整體運：★★★☆☆
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
與家人在一起的時間較多，其樂融融。
整體運：★★☆☆☆
異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
有好的想法，也要注意自己的表達方式。
整體運：★★★★☆
另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
遇到問題越早解決越好。
整體運：★★★☆☆
你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
愛情走到盡頭，應學會放手。
整體運：★★★★☆
苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
內心的感覺要適時表露。
整體運：★★☆☆☆
壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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