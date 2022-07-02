7月2日星座運勢 雙子宜斬爛桃花 射手財務糾紛多

牡羊座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

用你的心做出選擇。

整體運：★★★☆☆

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資 。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

沒事少湊熱鬧。

整體運：★★★☆☆

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

新潮的服飾讓你大出風頭。

整體運：★★★☆☆

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚 潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

對待他人還是寬容些較好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

桃花運相當好的日子。

整體運：★★★★★

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

總運良好，有機會遇到貴人。

整體運：★★★★☆

健康指數 較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

整體運：★★★☆☆

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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