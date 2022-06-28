我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

6月28日星座運勢 金牛整體運旺 天秤別貪小財

科技紫微網

牡羊座

遇事別太快下論斷，易出錯。

整體運：★★☆☆☆

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★★

有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

疲勞過度小心生病。

整體運：★★★☆☆

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

輕鬆的應對是必勝的關鍵。

整體運：★★★☆☆

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

加強體魄鍛煉，積極進取。

整體運：★★★☆☆

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

不要只把承諾掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

iPhone螢幕壞了怎麼備份？ 網友教「1神技」輕鬆達成

下一則

88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」

延伸閱讀

6月26日星座運勢 牡羊邀約不斷 水瓶桃花朵朵

6月26日星座運勢 牡羊邀約不斷 水瓶桃花朵朵
6月25日星座運勢 金牛宜大膽說愛 射手狀態甚好

6月25日星座運勢 金牛宜大膽說愛 射手狀態甚好
6月24日星座運勢 巨蟹勿聽謠言 摩羯感情脆弱

6月24日星座運勢 巨蟹勿聽謠言 摩羯感情脆弱
6月23星座運勢 獅子衝勁十足 天蠍熱情高亢

6月23星座運勢 獅子衝勁十足 天蠍熱情高亢

熱門新聞

辣媽參加運動會跑步，沒想到面朝地面跌倒春光外洩。取材自YouTube

參加女兒運動會「跌倒走光」 單身辣媽狂收求愛訊息

2022-06-24 02:34
男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
通貨膨脹也波及手機服務，業者AT&T、Verizon本月陸續漲價。(美聯社)

手機月費也要漲了 最高漲價12元

2022-06-25 20:50
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

2022-06-24 03:40
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50
取材自臉書

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接打趴他

2022-06-24 20:54

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下