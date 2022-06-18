6月18日星座運勢 獅子宜適當休息 摩羯小心破財
牡羊座
溫馨的一天。
整體運：★★★★☆
親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
金牛座
運勢不錯的一天，心情很好。
整體運：★★★★★
今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
做事冷靜，讓困難變得不再可怕。
整體運：★★★★☆
戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
運勢強盛，好運降臨。
整體運：★★★★☆
今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
好好休息，確保充足睡眠。
整體運：★★★★☆
思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
用心生活，把握良機。
整體運：★★★★★
想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
良好的信用有助於事業的發展。
整體運：★★★★☆
為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
在壓力中成長。
整體運：★★★☆☆
交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
思緒飄渺，不要做幻想主角。
整體運：★★★☆☆
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
愛情切記寧缺勿濫。
整體運：★★★☆☆
向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
點綴自己點綴生活。
整體運：★★★★☆
求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
財運全面升級中。
整體運：★★★★★
今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
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