6月14日星座運勢 獅子戀愛百分百 射手投資別衝動

牡羊座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資 上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影 ，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

照本宣科更適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

戀愛百分百。

整體運：★★★★☆

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身 房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

面對工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

運勢很好，在競爭中有所表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★☆☆☆☆

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

人際關係上避免加入八卦消息的行列。

整體運：★★☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





