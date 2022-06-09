6月9日星座運勢 雙子心神不寧 摩羯容易吃醋
牡羊座
能保持愉快的心態。
整體運：★★★★☆
今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計畫發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
多愁善感的一天。
整體運：★★☆☆☆
容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。
整體運：★☆☆☆☆
另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
收斂強勢，你會獲得更多的支持。
整體運：★★☆☆☆
投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人。戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
要創造才有機會。
整體運：★★★☆☆
愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
融洽的關係為工作營造好的氛圍。
整體運：★★★☆☆
你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
心懷感恩，易得人助。
整體運：★★★☆☆
送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
授人以魚，不如授人以漁。
整體運：★★★★☆
多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機。把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用。將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
脾氣略顯急躁。
整體運：★★☆☆☆
今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
容易吃醋的一天。
整體運：★★★☆☆
看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
口才佳，人際關係運高漲。
整體運：★★★★★
說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
偶爾懷舊，也很甜蜜。
整體運：★★★★☆
愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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