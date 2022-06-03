6月3日星座運勢 獅子多多溝通 射手借力使力

牡羊座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

溝通的日子，適合進行心靈交流。

整體運：★★★★★

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙子座

不可強求他人辦事，理性地看待為好。

整體運：★☆☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算 充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

適應能力顯得尤為重要。

整體運：★★★☆☆

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

整體運：★★★★☆

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資 的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

借力使力會更輕鬆。

整體運：★★☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

埋怨他人前，請先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

整體運：★★☆☆☆

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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