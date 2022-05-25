5月25日星座運勢 雙子好運眷顧 天蠍展現自我

牡羊座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★☆☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計畫停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

今天好運氣特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計畫容易被打亂，需要重新規畫一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

身體比較勞累，注意多休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

多姿多彩，會是快樂的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

需主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

別人說好不等於適合自己。

整體運：★☆☆☆☆

投資 理財時一定要正確評估自己的資金結構，以及承擔風險的能力，選擇適合自己的理財產品，不然極易栽觔斗；工作時別顯得太過聒噪，會影響別人工作；學習中光靠空想取得好成績是不夠的，想得到就要積極去爭取。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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