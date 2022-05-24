我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

5月24日星座運勢 獅子低調處理 摩羯注意儀表

科技紫微網

牡羊座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

很容易滿足的一天。

整體運：★★★☆☆

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

情緒起伏大，內心煩亂。

整體運：★★☆☆☆

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

低調處理更有利於事情的發展。

整體運：★☆☆☆☆

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

幫助別人也是壯大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

融入群體才能趕走壞心情。

整體運：★★☆☆☆

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

珍惜眼前人。

整體運：★★★★☆

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

想推銷產品，先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸菸、喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 證券 信用卡

上一則

海豚靠「喝尿」認出老友的味道 學者曝奇葩找同伴過程

下一則

營養師指4類人易成「人肉捕蚊燈」 3步驟快速止癢

延伸閱讀

5月22日星座運勢 金牛財別露白 獅子事業運旺盛

5月22日星座運勢 金牛財別露白 獅子事業運旺盛
5月21日星座運勢 牡羊正財頗多 水瓶愛情運佳

5月21日星座運勢 牡羊正財頗多 水瓶愛情運佳
5月20日星座運勢 天蠍朋友助運 雙魚愛情甜蜜

5月20日星座運勢 天蠍朋友助運 雙魚愛情甜蜜
5月19日星座運勢 牡羊頭腦敏銳 雙子切忌喝酒

5月19日星座運勢 牡羊頭腦敏銳 雙子切忌喝酒

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
22歲的烏克蘭難民索菲亞。（取材自Instagram）

他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

2022-05-22 02:20
GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。賈靜雯示範GUCCI Blondie包。（取材自Instagram）

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

2022-05-22 05:06
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

2022-05-20 05:42
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入