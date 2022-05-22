我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

5月22日星座運勢 金牛財別露白 獅子事業運旺盛

科技紫微網

牡羊座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

巨蟹座

好運降臨。

整體運：★★★★★

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

獅子座

人際關係帶來了好的回報。

整體運：★★★★★

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

整體運：★★★☆☆

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

整體運：★★★★☆

安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

射手座

歡歡喜喜的過一天。

整體運：★★★☆☆

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★☆

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 健身 證券

上一則

章子怡當評審沒去坎城？ 為買奶茶掉了包行蹤曝光

下一則

露營行頭準備好了沒？日系潮流風格、防潑水科技加持

延伸閱讀

5月20日星座運勢 天蠍朋友助運 雙魚愛情甜蜜

5月20日星座運勢 天蠍朋友助運 雙魚愛情甜蜜
5月19日星座運勢 牡羊頭腦敏銳 雙子切忌喝酒

5月19日星座運勢 牡羊頭腦敏銳 雙子切忌喝酒
5月18日星座運勢 雙子投資預感強 巨蟹貴人是同事

5月18日星座運勢 雙子投資預感強 巨蟹貴人是同事
5月17日星座運勢 巨蟹財運旺盛 摩羯諸事順心

5月17日星座運勢 巨蟹財運旺盛 摩羯諸事順心

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

2022-05-20 05:42
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00
一隻公獅子不爽管理員瞪牠秒攻擊，母獅見狀趕緊湊過去救人。 (取材自Reddit影片)

影／ 公獅不爽被瞪撲倒管理員 母獅「超神2動作安撫老公」救了全場

2022-05-17 07:16

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco