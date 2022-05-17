5月17日星座運勢 巨蟹財運旺盛 摩羯諸事順心
牡羊座
充分發揮你的主觀意志與行動力。
整體運：★★★☆☆
異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
今天運勢較低，克制自己情緒。
整體運：★★☆☆☆
今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
多做公益可帶動好運。
整體運：★★★☆☆
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
精神飽滿的一天，做事相當有自信。
整體運：★★★★☆
與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
試著給自己減減壓。
整體運：★★★☆☆
工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
緊張忙碌的一天。
整體運：★★☆☆☆
與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
貪小便宜易得不償失。
整體運：★☆☆☆☆
今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
心情不佳，切勿消極頹廢。
整體運：★★☆☆☆
感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
心情舒暢，諸事順心遂意。
整體運：★★★★★
愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
總體運勢旺盛，理財是今日的重點。
整體運：★★★★☆
單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
好運氣與你相隨。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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