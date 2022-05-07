我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

5月7日星座運勢 牡羊保持沉著 水瓶相信自己

科技紫微網

牡羊座過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。水瓶座要相信自己的判斷，不要被周圍的雜音所影響。

牡羊座

理財有計劃，別急於行動。

整體運：★★★★☆

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

愛情甜美的日子，心情舒暢。

整體運：★★★★★

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

整體運：★★★★☆

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

快樂的一天，適合與人分享。

整體運：★★★★★

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

整體運：★★★★★

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

整體運：★★★☆☆

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

整體運：★★★★★

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

小心被好運沖暈頭腦哦！

整體運：★★★★☆

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 電影

上一則

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

下一則

香奈兒Cruise度假系列大秀 活力神遊摩納哥蒙地卡羅

延伸閱讀

5月6日星座運勢 獅子靈感泉源 天秤異性相助

5月6日星座運勢 獅子靈感泉源 天秤異性相助
5月5日星座運勢 雙子財運不樂觀 金牛投資能收益

5月5日星座運勢 雙子財運不樂觀 金牛投資能收益
5月4日星座運勢 金牛座事業運旺 天蠍事務繁多

5月4日星座運勢 金牛座事業運旺 天蠍事務繁多
5月3日星座運勢 巨蟹運勢不錯 天蠍機會湧現

5月3日星座運勢 巨蟹運勢不錯 天蠍機會湧現

熱門新聞

男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖。（取材自ingimage）

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

2022-05-01 02:02
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

2022-05-03 01:29
(取材自推特@auctionguydan)

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

2022-05-04 04:00
美國一間麥當勞前經理爆料，甜茶含糖量非常高，自己發現這點後就不敢再喝，也呼籲大家為了自己的健康別點。圖為美國加州聖地牙哥一間麥當勞門市。路透

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

2022-05-01 07:05
馬來西亞一位人妻哭訴因丈夫執意打壯陽針，害她對夫妻房事產生恐懼。(示意圖／ingimage)

老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

2022-05-05 20:09
在這張照片中，其實藏匿了兩名偽裝的狙擊手。(取材自Twitter)

這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

2022-05-06 02:02

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增