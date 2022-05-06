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5月6日星座運勢 獅子靈感泉源 天秤異性相助

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牡羊座

主觀意識太強，會失去不少機會。

整體運：★★★☆☆

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

任務較重，但也別因此而忽略了感情。

整體運：★★☆☆☆

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

很有創意的一天，也易獲得新資訊。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

整體運：★★☆☆☆

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

親切對人。

整體運：★☆☆☆☆

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

學會寬容。

整體運：★★☆☆☆

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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