我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

5月5日星座運勢 雙子財運不樂觀 金牛投資能收益

科技紫微網

牡羊座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

待人處事不可做作，真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

運勢很好，在競爭中有所表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

對待愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

生活中的挫折讓你有點灰心。

整體運：★★☆☆☆

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

積極的態度是你好運的原動力。

整體運：★★★★★

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

水瓶座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 股票

上一則

深海驚見「紫色萌球」大眼看鏡頭 神秘身分曝光

下一則

湯姆克魯斯太屌啦 親自開直升機出席「捍衛戰士2」首映

延伸閱讀

5月3日星座運勢 巨蟹運勢不錯 天蠍機會湧現

5月3日星座運勢 巨蟹運勢不錯 天蠍機會湧現
5月2日星座運勢 天秤有貴人運 摩羯投資運高

5月2日星座運勢 天秤有貴人運 摩羯投資運高
5月1日星座運勢 牡羊座做事冷靜 金牛座社交頻繁

5月1日星座運勢 牡羊座做事冷靜 金牛座社交頻繁
4月30日星座運勢 射手不宜投資 摩羯愛神降臨

4月30日星座運勢 射手不宜投資 摩羯愛神降臨

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖。（取材自ingimage）

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

2022-05-01 02:02
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

2022-05-03 01:29
美國一間麥當勞前經理爆料，甜茶含糖量非常高，自己發現這點後就不敢再喝，也呼籲大家為了自己的健康別點。圖為美國加州聖地牙哥一間麥當勞門市。路透

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

2022-05-01 07:05
(取材自推特@auctionguydan)

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

2022-05-04 04:00
一隻灰貓拉長身子喝眼前的飲料。（取材自推特@TranslatedCats）

「國際珍奶日」灰貓偷喝照瘋傳 網笑翻：不是第一次了

2022-04-30 02:45

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅