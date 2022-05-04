5月4日星座運勢 金牛座事業運旺 天蠍事務繁多

牡羊座

在生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

宜安穩求財。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資 風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

與人合作易產生意見分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

獅子座

工作還是在公司完成便好。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

能言善道，易吸引異性的目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

事務繁多，應合理安排時間。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身 操，可有效調節神經系統。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

花錢欲望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

今天身體狀況不錯，宜運動。

整體運：★★★☆☆

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計畫者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運：★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產 方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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