4月29日星座運勢 水瓶情緒不定、獅子轉壓力為動力

牡羊座

盡職盡責，做好本分。

整體運：★★★★☆

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資 理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

金牛座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

如何處理好人際關係，將是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

應把壓力轉化為動力。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

有苦有樂的一天。

整體運：★★★★☆

今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食 以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

是與朋友冰釋前嫌的好時機。

整體運：★★★☆☆

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

睡覺也能成為煉金石。

整體運：★★★★☆

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

有資金周轉不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致感情破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

越分享，越快樂。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

整體運：★★☆☆☆

和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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