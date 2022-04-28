4月28日星座運勢 天秤投資恐落空 雙子幹勁十足

牡羊座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資 想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店 ，點杯咖啡 ，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

冷靜讓你更加有智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

萬事俱備，只待行動。

整體運：★★★★★

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

整體運：★☆☆☆☆

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計畫可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

心情很美麗。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

愛情度過冰河期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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