我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

4月28日星座運勢 天秤投資恐落空 雙子幹勁十足

科技紫微網

牡羊座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

冷靜讓你更加有智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

萬事俱備，只待行動。

整體運：★★★★★

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。

整體運：★☆☆☆☆

切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計畫可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

心情很美麗。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

愛情度過冰河期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 咖啡 書店

上一則

收購推特還不夠？馬斯克自曝下一步想買「可口可樂」

延伸閱讀

4月26日星座運勢 天蠍工作別急躁 摩羯心情明朗

4月26日星座運勢 天蠍工作別急躁 摩羯心情明朗
4月25日星座運勢 牡羊積極向前 雙子運勢起伏

4月25日星座運勢 牡羊積極向前 雙子運勢起伏
4月24日星座運勢 獅子享受閒暇 天秤桃花旺盛

4月24日星座運勢 獅子享受閒暇 天秤桃花旺盛
4月23日星座運勢 雙子投資有利 獅子戀愛運佳

4月23日星座運勢 雙子投資有利 獅子戀愛運佳

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
一名男網友被中國籍前女友要求復合結婚，對方父母提出3個結婚條件。情境示意圖。圖／Ingimage

中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上

2022-04-21 19:50
玄彬和孫藝真吃飯被網友拍下。（取材自微博）

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

2022-04-24 04:55
從北京搬到紐約後，畫家曾昭滿、策展人姜倩以及三個孩子，一家五口在疫情之下開始了為期半年的房車環美旅行。(姜倩提供)

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

2022-04-27 01:17
今年13歲的譚納將在明尼蘇達大學畢業。(取材自臉書)

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

2022-04-24 21:48
中國一名網紅生13年生7胎。(取材自抖音)

「老公智商140、我顏值高」她13年生7胎：不生浪費基因

2022-04-21 01:28

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳