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4月26日星座運勢 天蠍工作別急躁 摩羯心情明朗

科技紫微網

天蠍座今天顯得感情用事，工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。摩羯今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗，有好心情，就有好運氣。

牡羊座

將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

整體運：★★★★☆

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

待人要學會主動。

整體運：★★★☆☆

今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

給自己今後的發展認真做個規劃。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

處女座

感受到阻力，有點力不從心。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

處理事務，需注意方式與方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天蠍座

今天顯得感情用事。

整體運：★★☆☆☆

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

有好心情，就有好運氣。

整體運：★★★★★

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

行動力較弱，比較懶散。

整體運：★☆☆☆☆

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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