4月20日星座運勢 雙子處事宜低調 摩羯幹勁十足

雙子座今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。摩羯座工作氣氛佳，幹勁十足，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。

牡羊座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

借助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

加強體魄鍛煉，積極進取。

整體運：★★★☆☆

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資 方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

活力充沛，全身都是能量。

整體運：★★★★☆

不善於花言巧語的一天，就用行動讓情人感受你的情意吧！購物慾強烈，要儘量克制，可節省一筆不小的開銷。閒暇時多翻閱雜誌，你會得到不少對工作有用的情報，對你大有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

工作氣氛佳，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

把好運發揮到極致。

整體運：★★★★★

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

靜心等待，可迎來時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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