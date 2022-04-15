4月15日星座運勢 巨蟹可適當開支 天蠍有天降奇緣

牡羊座

投資 存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

車到山前必有路，別自己嚇自己。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試 資料。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

你選擇快樂，你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制欲望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

運勢很好，在競爭中表現傑出。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

領悟力強，學習、看書效果都不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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