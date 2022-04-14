4月14日星座運勢 牡羊桃花運佳、獅子小心忙出病

牡羊座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

貴人運旺盛，難事迎刃而解。

整體運：★★★☆☆

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

不妨把爭吵當作調味品。

整體運：★★★☆☆

伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資 方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

異性緣相當好的一天。

整體運：★★★★★

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

情緒波動較大，易受他人意見困擾。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

擬定周詳計劃，勿心急。

整體運：★★★★☆

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

在異性面前，還是內斂一些較好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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