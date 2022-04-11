4月11日星座運勢 金牛頭腦靈活 獅子斤斤計較

牡羊座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資 的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

頭腦靈活，有利思考。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計畫進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

放輕鬆，別給自己太大的包袱。

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

喜歡比較，斤斤計較。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計畫容易被打亂，需要重新規畫一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收穫；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

做好情緒管理很重要。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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