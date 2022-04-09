4月9日星座運勢 雙子愛情運看好 獅子交友機會多

牡羊座

事情基本上還是能如意。

整體運：★★★★☆

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

運勢趨於平順。

整體運：★★★★☆

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

對別人的言行，不宜做評價。

整體運：★★★☆☆

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至於影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

整體運：★★★★☆

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

愛美之心人皆有之。

整體運：★★★★★

財富的形勢大好，對投資 訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

心情好，運勢佳。

整體運：★★★★☆

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

成由節儉破由奢。

整體運：★★★☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松 一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

穩定的一天，精力充沛。

整體運：★★★☆☆

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

保持平靜，安撫心靈。

整體運：★★★★★

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

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