4月7日星座運勢 牡羊容易破財 天秤愛情撲朔
牡羊座
多關心家人。
整體運：★★★☆☆
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
遇事別猶豫，需冷靜果敢。
整體運：★★☆☆☆
關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態，工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。
整體運：★★★★☆
為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
有時候錯失的不僅僅只是機會。
整體運：★★☆☆☆
股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
感情較脆弱，容易受到傷害。
整體運：★★★☆☆
今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
正視適應群體的重要性。
整體運：★★★★☆
與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天秤座
專心工作是你快樂的源泉。
整體運：★★☆☆☆
感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
過程很重要，宜細心處理。
整體運：★★★☆☆
今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
頭腦較清醒，容易有成績。
整體運：★★★★☆
頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機App，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計畫整理周全；給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
運勢欠佳的一天。
整體運：★☆☆☆☆
街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
愛一個人，就要給他愛你的機會。
整體運：★★★★★
在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
較理智，能理性地處理日常事務。
整體運：★★★☆☆
和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
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