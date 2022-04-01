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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

4月1日星座運勢 金牛慎防小人 雙魚獲幸運女神眷顧

科技紫微網

牡羊座

停下腳步是為了走更長遠的路。

整體運：★★☆☆☆

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

不安全感襲上心頭，常感小人作祟。

整體運：★☆☆☆☆

情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★☆☆☆☆

處女座

人際關係和諧，外力、助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計畫可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

把不愉快都說出來。

整體運：★★★☆☆

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

有利回憶過去，展望未來。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★

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