3月31日星座運勢 金牛小心工作起口角 射手注重健康

牡羊座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

少計較，心情好。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算 ，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

遠離是非，避免說人長、道人短。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資 小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

試著從他人身上尋找突破點。

整體運：★★★★☆

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

愛情出現新情況。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

身體欠佳，心情沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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