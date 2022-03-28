3月28日星座運勢 牡羊心情浮躁 射手敢於開創
牡羊座
心情浮躁的一天，做事過於衝動。
整體運：★★☆☆☆
今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人布下的陷阱。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
充滿激情，很有鬥志。
整體運：★★★★★
與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
把握好說話尺度，以免得罪人。
整體運：★☆☆☆☆
工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
細節上的處理不能疏忽。
整體運：★★★★☆
感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱中，在活動中能凸顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
幫助他人會收穫不少。
整體運：★★★☆☆
參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
給他人多點關心。
整體運：★★★☆☆
過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
有受束縛的感覺，心境要平和些。
整體運：★★☆☆☆
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計畫，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
敢於開創是成功關鍵。
整體運：★★★☆☆
苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
財不可外露。
整體運：★★☆☆☆
愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。
整體運：★★★★☆
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
無奈與追求共存，思想在爭論。
整體運：★★★☆☆
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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