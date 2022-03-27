我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

3月27日星座運勢 金牛精神飽滿 水瓶把握良機

科技紫微網

水瓶把握良機，今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中。金牛精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。

牡羊座

愛情切記寧缺勿濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

前方困難不是很大。

整體運：★★★★☆

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

整體運：★★★★★

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

充滿創意的一天。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

整體運：★★★★☆

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

用心生活，把握良機。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

健身 投資 咖啡

上一則

烏克蘭音樂家地鐵辦音樂會 讓人暫時忘卻外頭轟炸

延伸閱讀

3月25日星座運勢 雙子工作太急功近利 巨蟹小心破財

3月25日星座運勢 雙子工作太急功近利 巨蟹小心破財
3月24日星座運勢 雙子愛情事業兩得意 摩羯易破財

3月24日星座運勢 雙子愛情事業兩得意 摩羯易破財
3月23日星座運勢 雙子頭腦敏銳 雙魚運勢低落

3月23日星座運勢 雙子頭腦敏銳 雙魚運勢低落
3月22日星座運勢 天秤小心求證 摩羯工作順利

3月22日星座運勢 天秤小心求證 摩羯工作順利

熱門新聞

谷愛凌模仿蜘蛛人。（取材自微博）

谷愛凌奪金後登雜誌封面 模仿蜘蛛人蹲出霸氣

2022-03-19 02:28
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
咖啡渣。圖：pixabay

咖啡渣種菜產量高 田間研究發現還能驅蟲抑菌

2022-03-21 16:41
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
歐陽娜娜、迪麗熱巴、木村光希詮釋LV春夏全新Moonlight系列靴款。圖／取自微博、IG

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

2022-03-26 16:34
馬斯克為特斯拉德國新廠開幕獻舞。（影片截圖）

馬斯克再獻舞 特斯拉首座歐洲廠揭幕 市值重回1兆美元

2022-03-22 23:30

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難
存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙