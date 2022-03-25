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3月25日星座運勢 雙子工作太急功近利 巨蟹小心破財

科技紫微網

牡羊座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

太過張揚的行為，容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

花錢欲望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

切忌喝酒誤事。

整體運：★★★★☆

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

易感心煩，急需放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

正面思考可帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

今天會顯得固執己見哦！

整體運：★★★☆☆

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

沒有度不過的難關。

整體運：★☆☆☆☆

難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

頭腦清醒，分析事情相當有理性。

整體運：★★★★★

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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