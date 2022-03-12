3月12日星座運勢 牡羊投資敏銳 天蠍散發魅力
牡羊座
將愛換個方式說出來。
整體運：★★★☆☆
對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
將廢棄品進行回收利用。
整體運：★★★★☆
辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
相信自己的判斷。
整體運：★★★☆☆
與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
各方面的收穫讓你的心得到滿足。
整體運：★★★★☆
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
靜心休養最為重要。
整體運：★★★☆☆
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
點綴自己點綴生活。
整體運：★★★★☆
求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
輕鬆愉快的一天，好運連連。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
享樂的一天。
整體運：★★★★☆
今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
消費有點盲目，支出相對較多。
整體運：★★★☆☆
購物欲望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
害人之心不可有，防人之心不可無。
整體運：★★★☆☆
今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
按計畫行事，切忌強出頭。
整體運：★★★☆☆
今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
今日好運相伴。
整體運：★★★★☆
太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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