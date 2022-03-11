3月11日星座運勢 雙子工作幹勁滿滿 天秤能遇貴人
牡羊座
自信能增加個人魅力，提升愛情運。
整體運：★★★☆☆
工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的欲望。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
事事小心，安全第一。
整體運：★★★☆☆
在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
情緒很易受人影響。
整體運：★★☆☆☆
想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
待人處事宜把握分寸。
整體運：★★☆☆☆
辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
溝通的日子，適合進行心靈交流。
整體運：★★★★★
有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
困難較多，應用平和的心態看待。
整體運：★☆☆☆☆
感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
異性緣佳，充滿激情的一天。
整體運：★★★★☆
熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
投資運攀高，不可放過機會。
整體運：★★★☆☆
看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，應留些許資金靈活運作。繁忙的工作促使你腦力激盪，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時，與同事聊聊天，會有驚喜的發現。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
想到就能做到。
整體運：★★★★☆
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
摩羯座
刻意追求表現，效果反而不好。
整體運：★★★☆☆
他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
保持樂觀，運勢漸好。
整體運：★★★★☆
從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
生活平淡簡單，女生要特別注意健康。
整體運：★★☆☆☆
愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
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