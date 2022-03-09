3月9日星座運勢 金牛宜洽談生意 天秤工作運佳

牡羊座

精心裝扮一下！

整體運：★★★★☆

初次見面的人會對你留下深刻印象哦！想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了；有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好；收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試 時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資 運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

處理事務，需注意方式與方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

獅子座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

偶爾也要自己掌握主導權。

整體運：★★★☆☆

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

運勢旺盛，貴人助力強。

整體運：★★★★★

諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

認真做事，真誠待人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

能靈活處理事情。

整體運：★★★★☆

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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