3月9日星座運勢 金牛宜洽談生意 天秤工作運佳
牡羊座
精心裝扮一下！
整體運：★★★★☆
初次見面的人會對你留下深刻印象哦！想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受矚目的那一個，愛情路上就不會孤獨了；有轉換工作跑道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己一意孤行要好；收支部分相對平衡，無錢財上的壓力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
不同場合不同表現。
整體運：★★★☆☆
正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
運勢波動不一，要適用才好。
整體運：★★☆☆☆
投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
處理事務，需注意方式與方法。
整體運：★★★★☆
對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
獅子座
有得到就必定會有付出。
整體運：★★☆☆☆
渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
偶爾也要自己掌握主導權。
整體運：★★★☆☆
小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
運勢旺盛，貴人助力強。
整體運：★★★★★
諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
運勢低迷，情緒容易激動。
整體運：★☆☆☆☆
財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
認真做事，真誠待人。
整體運：★★☆☆☆
戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
能靈活處理事情。
整體運：★★★★☆
有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。
整體運：★★★☆☆
男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
工作愉快的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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