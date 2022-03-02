3月2日星座運勢 牡羊理財運低落 射手友情面臨考驗
牡羊座
情緒不穩，思緒混亂。
整體運：★☆☆☆☆
今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
金牛座
靈感不斷，有利創作。
整體運：★★★★★
說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
應精神抖擻地應對繁雜瑣事。
整體運：★★★★☆
今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
改變思維模式，提高工作效率。
整體運：★★☆☆☆
工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。
整體運：★★★☆☆
適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
心情愉悅，好運氣大大增強。
整體運：★★★★☆
愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
遇到問題，不宜找同齡之人商量。
整體運：★★☆☆☆
工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
今天頗受異性歡迎。
整體運：★★★☆☆
異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
運勢波動較大，需能適應起伏。
整體運：★★★☆☆
友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
愛情和婚姻可看成是獨立事件。
整體運：★★★☆☆
已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
謹慎交友，切忌輕信。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
保持平和的心態，可提升運氣。
整體運：★★★★☆
學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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