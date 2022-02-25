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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

2月25日星座運勢 天蠍工作效率佳 金牛投資有貴人

科技紫微網

牡羊座

運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

整體運：★★☆☆☆

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

膠著的事情能出現轉圜的餘地。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企畫、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

通勤時會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

總運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

多動腦筋才能避開沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費欲望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

味覺靈敏且很有口福的一天。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

人氣上升，社交活動是開心的時刻。

整體運：★★★☆☆

見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

說到不如做到！

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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