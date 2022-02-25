2月25日星座運勢 天蠍工作效率佳 金牛投資有貴人
牡羊座
運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。
整體運：★★☆☆☆
感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
膠著的事情能出現轉圜的餘地。
整體運：★★★★☆
單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企畫、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
有機會大顯身手。
整體運：★★☆☆☆
通勤時會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
普通的一天，宜趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
工作熱情高漲，樂在其中。
整體運：★★★★★
不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
總運不佳。
整體運：★☆☆☆☆
今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
多動腦筋才能避開沉悶的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費欲望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
味覺靈敏且很有口福的一天。
整體運：★★★★☆
今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
人氣上升，社交活動是開心的時刻。
整體運：★★★☆☆
見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！
整體運：★★★☆☆
情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
說到不如做到！
整體運：★★★★☆
工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。
整體運：★★★☆☆
今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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