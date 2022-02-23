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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

2月23日星座運勢 雙子宜向外尋財源 天蠍牌運佳

科技紫微網

牡羊座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

需主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

持續勤奮努力，方能獲得佳績。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

心情很好，做事比較積極。

整體運：★★★★☆

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽展現出自己的長處，能博得不少喝彩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

整體運：★☆☆☆☆

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

勿把得失看得太重。

整體運：★★★☆☆

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

整體運：★★★★☆

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

整體運：★★★☆☆

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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