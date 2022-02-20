2月21日星座運勢 摩羯幸運的一天 水瓶有好運降臨

牡羊座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

委曲求全也需要適時表達出來。

整體運：★☆☆☆☆

為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

固執的人很難有進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

情緒比較激動，千萬不要放任自己。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資 ，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★★

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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