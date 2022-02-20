我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron威脅仍在 拜登延長全國緊急狀態至3月1日

印州禽流感擴大 全美拉警報 雞肉蛋價恐漲

2月21日星座運勢 摩羯幸運的一天 水瓶有好運降臨

科技紫微網

牡羊座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

委曲求全也需要適時表達出來。

整體運：★☆☆☆☆

為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

固執的人很難有進步。

整體運：★★☆☆☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情起伏變化，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

情緒比較激動，千萬不要放任自己。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★★

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

誰家地毯漂走了？「拖把狗」魔性游泳影片 網民全看傻

下一則

2月20日星座運勢 獅子各項運勢佳 處女破財機率大

延伸閱讀

2月19日星座運勢 獅子異性緣佳 天蠍疑心病重

2月19日星座運勢 獅子異性緣佳 天蠍疑心病重

2月18日星座運勢 雙子愛情甜蜜 獅子心事重重

2月18日星座運勢 雙子愛情甜蜜 獅子心事重重
2月17日星座運勢 天蠍注意同僚和諧 金牛加班機率大

2月17日星座運勢 天蠍注意同僚和諧 金牛加班機率大
2月15日星座運勢 金牛思維敏捷 雙子吸引異性

2月15日星座運勢 金牛思維敏捷 雙子吸引異性

熱門新聞

網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

2022-02-18 17:57
「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
陽台跟客廳打通，真的好嗎？圖／摘自Pexels

裝潢老師傅提醒「陽台客廳別打通」 4缺點要注意

2022-02-18 11:46
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

2022-02-12 22:18
日本一名飼主帶3歲的秋田犬外出散步，途中卻突然不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。(取材自Twitter)

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

2022-02-13 03:52
村上夏美的照片遭人加工修圖（左），但原圖素顏模樣讓人更驚艷。 （取材自臉書）

日本田徑美女照片竟是修圖 素顏照曝光驚艷眾人：更美

2022-02-14 02:50

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說