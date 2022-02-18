2月18日星座運勢 雙子愛情甜蜜 獅子心事重重

牡羊座

趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資 方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

愛情甜蜜，有錢財入帳。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

快樂的一天，要接住丘比特之箭！

整體運：★★★★☆

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

親切對人。

整體運：★☆☆☆☆

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★★

有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券 方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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