2月16日星座運勢 牡羊多點耐心 水瓶易獲賞識

牡羊座遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象，凡事要多份耐心。水瓶座今天的運勢對求職者特別有利，貴人運強，有機會獲得賞識。

牡羊座

凡事要多份耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的

好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲

得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有

什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作

都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花

運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有

約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對

你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資 有礙，改一部分為短期投

資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務

態度也遭到投訴哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

整體運：★★★☆☆

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都

依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，

主動性強。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

把握眼前最重要。

整體運：★★★★☆

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上門哦，還是先觀

察看看才好！財運日漸明朗，會有不錯的商機找上門；工作難度加大，同事叫苦連

天，唯獨你能冷靜應對，且得益於身邊的良師益友，令你發揮得更加出色。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫

耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與

同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

平穩安寧的一天。

整體運：★★★☆☆

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待

在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，

團結一致，多聽取有經驗者的意見。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

趕快行動起來，備足糧草。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨

自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常

出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

心情開朗，「春風」吹拂著你的臉龐。

整體運：★★★★★

今天活力四射，個人魅力自然散發，得到不少異性的青睞，約會外出的機會增多。

今天做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方

面，你的收入今天將有明顯增長，來自多方的裨益讓人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚

的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的

機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情

。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工

作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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