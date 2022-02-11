2月11日星座運勢 獅子正財運旺 金牛工作小心意外

牡羊座

學會調整心情，忌負面思考。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

能力突顯的一天。

整體運：★★★★☆

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣份來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資 上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

遠離是非，避免說人長、道人短。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

今天很容易想起往事。

整體運：★★★☆☆

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

今日的收穫，歸功於你過去的努力。

整體運：★★★★☆

可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

心情明朗，好運隨身。

整體運：★★★★☆

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

才藝彰顯，易受關注。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





