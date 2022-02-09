我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2月9日星座運勢 獅子別聽信投資謠言 天蠍宜開發新客戶

科技紫微網

牡羊座

善於發現生活中的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

千萬別聽信謠言。

整體運：★☆☆☆☆

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★☆☆

射手座

有一種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 電影 隱私

上一則

梵克雅寶迎新春 花瓣金光閃閃 動物胸針俏皮

下一則

結婚、生子、喪夫都在同一年 美國雙胞胎姊妹歡慶100歲

延伸閱讀

2月7日星座運勢 雙子桃花盛開 水瓶易獲貴人助力

2月7日星座運勢 雙子桃花盛開 水瓶易獲貴人助力
2月6日星座運勢 處女心事重重 天蠍否極泰來

2月6日星座運勢 處女心事重重 天蠍否極泰來
2月5日星座運勢 巨蟹異性緣佳 獅子容易滿足

2月5日星座運勢 巨蟹異性緣佳 獅子容易滿足
2月4日星座運勢 處女口福不淺 摩羯愛情大吉

2月4日星座運勢 處女口福不淺 摩羯愛情大吉

熱門新聞

英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制