2月9日星座運勢 獅子別聽信投資謠言 天蠍宜開發新客戶
牡羊座
善於發現生活中的亮點。
整體運：★★★☆☆
憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
工作情緒起伏不斷。
整體運：★★★☆☆
單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
心懷感恩，易得人助。
整體運：★★★☆☆
送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
情緒波動較大，小心過激行為。
整體運：★★☆☆☆
今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
千萬別聽信謠言。
整體運：★☆☆☆☆
可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
積極主動一些才有機會扭轉運勢。
整體運：★★☆☆☆
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
愛情運相當好的一天。
整體運：★★★★★
熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。
整體運：★★★★☆
今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。
財運：★★★☆☆
射手座
有一種幸運從天而降的感覺。
整體運：★★★★☆
有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
運勢不錯，易有貴人相助。
整體運：★★★★☆
今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
心情煩亂，可用工作來充實自己。
整體運：★★☆☆☆
許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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