2月8日星座運勢 金牛多關心健康 雙魚桃花運強
牡羊座
切勿貪得無厭。
整體運：★★★☆☆
和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
精神狀態不佳，多關心身體健康。
整體運：★★☆☆☆
很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
心平氣和才能解決問題。
整體運：★★★★☆
感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
想像力豐富，增強行動力。
整體運：★★★☆☆
對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
運勢走俏，整天都有好心情。
整體運：★★★★☆
單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
勤儉節約是關鍵。
整體運：★★☆☆☆
曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
健康運不佳。
整體運：★☆☆☆☆
想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
人際關係和諧，外在助力強。
整體運：★★★★☆
今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
珍惜眼前的幸福。
整體運：★★★☆☆
今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
無奈與追求共存，思想在爭論。
整體運：★★★☆☆
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
利用假期好好休息。
整體運：★★☆☆☆
表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
今天可不要把大好時光浪費在家裡！
整體運：★★★★★
桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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