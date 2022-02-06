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2月6日星座運勢 處女心事重重 天蠍否極泰來

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牡羊座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★☆☆

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔；同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

誠懇是好的生活態度。

整體運：★★★☆☆

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

EQ頗高，有利交友。

整體運：★★★★★

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

有機會等著你主動把握。

整體運：★★★☆☆

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計畫，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

整體運：★★★☆☆

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計畫也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

整體運：★★★★★

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

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