2月6日星座運勢 處女心事重重 天蠍否極泰來
牡羊座
善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。
整體運：★★★☆☆
幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔；同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
誠懇是好的生活態度。
整體運：★★★☆☆
選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
EQ頗高，有利交友。
整體運：★★★★★
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
有機會等著你主動把握。
整體運：★★★☆☆
今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
把壓力分散給他人更有利於事情的解決。
整體運：★★★★☆
感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天秤座
今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。
整體運：★★★★★
感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。
整體運：★★★★★
今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計畫，可行性頗高。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。
整體運：★★★☆☆
坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
整體運：★★★☆☆
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計畫也很不錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
口才極佳。
整體運：★★★★☆
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。
整體運：★★★★★
閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
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