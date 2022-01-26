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1月26日星座運勢 雙子宜控制脾氣、 射手工作將遇挑戰

科技紫微網

牡羊座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

整體運：★★☆☆☆

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

工作、興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

喜歡比較，斤斤計較。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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