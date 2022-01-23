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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

1月23日星座運勢 處女小心投資 水瓶易有艷遇

科技紫微網

牡羊座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

按計畫行事，切忌強出頭。

整體運：★★★☆☆

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

整體運：★★★★☆

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

尊重他人也是尊重自己。

整體運：★★★☆☆

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

敏感的一面凸顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢欲望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

知己難求。

整體運：★★★★☆

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

人緣頗旺的一天。

整體運：★★★★☆

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

新潮的服飾讓你大出風頭。

整體運：★★★☆☆

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

過開心的一天。

整體運：★★★☆☆

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的欲望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

整體運：★★★★☆

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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