我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

1月18日星座運勢 牡羊多呵護感情 雙魚財運強悍

科技紫微網

牡羊座

不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

情緒易浮躁，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

勇於爭取者可得好運。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

冷靜讓你更加有智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

工作得心應手，人也精神抖擻。

整體運：★★★★★

事業運上升，理論與實際相結合，一遇到問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你示好的異性同事，有機會展開美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的金主。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

愛情能有斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

不要錯過與異性單獨相處的機會，將真實的一面展現出來，成功的機率頗高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守得住錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

摩羯座

運勢頗有起伏。

整體運：★★☆☆☆

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

事事小心，安全第一。

整體運：★★★☆☆

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 面試

上一則

魚油可能比你想像的更臭 調查：大多都有加調味劑

下一則

影／破解「寵物不落地」 紐約地鐵出現有腳的購物袋

延伸閱讀

1月16日星座運勢 金牛精力充沛 處女財運升級

1月16日星座運勢 金牛精力充沛 處女財運升級
1月15日星座運勢 天蠍偏財豐厚 巨蟹邂逅桃花

1月15日星座運勢 天蠍偏財豐厚 巨蟹邂逅桃花
1月14日星座運勢 射手收穫不小 雙魚心境平和

1月14日星座運勢 射手收穫不小 雙魚心境平和
1月13日星座運勢 獅子財運不順 天秤自信十足

1月13日星座運勢 獅子財運不順 天秤自信十足

熱門新聞

楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022-01-15 06:09
美國德州少女蘿斯出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老婦，但她不畏病痛與外界眼光，樂當累積數百萬粉絲的「網紅」。取材自Instagram

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

2022-01-14 08:52
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。(取材自Instagram)

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

2022-01-10 05:01
一名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。（取材自ingimage）

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用

2022-01-14 21:04
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。（示意圖，本報資料照片）

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

2022-01-13 01:11

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距